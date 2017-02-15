Погодную бомбу над США показали на видео

В сети появилось видео формирующейся над США погодной бомбы. Запись опубликована на сайте Американского геофизического общества.

Погодная бомба — это мощный шторм в северной части Атлантического океана.

Отмечается, что шторм спровоцировал в штате Мэриленд возникновение сильных ветров, скорость которых достигает 80 километров в час.

Записать такое природное явление удалось с помощью метеорологического спутника GOES-16.