Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Погодную бомбу над США показали на видео
В сети появилось видео формирующейся над США погодной бомбы. Запись опубликована на сайте Американского геофизического общества.
Погодная бомба — это мощный шторм в северной части Атлантического океана.
Отмечается, что шторм спровоцировал в штате Мэриленд возникновение сильных ветров, скорость которых достигает 80 километров в час.
Записать такое природное явление удалось с помощью метеорологического спутника GOES-16.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Аргументы и Факты
-
Дни.ру
-
Ридус