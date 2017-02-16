Видео: Автоледи рассмеялась, протаранив толпу во Владивостоке

Опубликовано видео, как во Владивостоке на острове Русском женщина-водитель на полном ходу наехала на пешеходов на пешеходном переходе. Запись доступна на YouTube-канале «Вести: Приморье».

Отмечается, что водитель была за рулем джипа.

На записи видеорегистратора, установленного в салоне автомобиля, видно, что группа людей переходит дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

По какой-то причине водитель не смогла остановиться и врезалась в толпу, сбивая людей с ног.

Три человека доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае 46-летняя женщина, управляющая автомобилем Toyota Cami, проехала на красный свет. Двое пострадавших были госпитализированы.