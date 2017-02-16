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Видео: Автоледи рассмеялась, протаранив толпу во Владивостоке
Опубликовано видео, как во Владивостоке на острове Русском женщина-водитель на полном ходу наехала на пешеходов на пешеходном переходе. Запись доступна на YouTube-канале «Вести: Приморье».
Отмечается, что водитель была за рулем джипа.
На записи видеорегистратора, установленного в салоне автомобиля, видно, что группа людей переходит дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
По какой-то причине водитель не смогла остановиться и врезалась в толпу, сбивая людей с ног.
Три человека доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае 46-летняя женщина, управляющая автомобилем Toyota Cami, проехала на красный свет. Двое пострадавших были госпитализированы.
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