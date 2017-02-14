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Российскую модель раскритиковали за фотосессию на крыше небоскреба
Пользователи популярной социальной сети Instagram раскритиковали Викторию Одинцову, модель из Санкт-Петербурга, за экстремальную фотосессию на крыше небоскреба в Дубае.
Ради эффектных снимков модель рисковала жизнью. Девушка висела на высоте в несколько сотен метров без страховки. Видео набрало более 340 тысяч просмотров.
«До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони», — признается Одинцова.
Однако подписчики не восхитились смелостью модели, а осудили ее за бессмысленный и неоправданный риск. По их словам, лайки не стоят таких усилий.
«Это же надо так не ценить свою жизнь. Я бы на месте твоих родителей и тебя, и бородатого подзатыльниками накормил», — написал один из них.
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