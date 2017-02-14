Российскую модель раскритиковали за фотосессию на крыше небоскреба

Пользователи популярной социальной сети Instagram раскритиковали Викторию Одинцову , модель из Санкт-Петербурга, за экстремальную фотосессию на крыше небоскреба в Дубае.

Ради эффектных снимков модель рисковала жизнью. Девушка висела на высоте в несколько сотен метров без страховки. Видео набрало более 340 тысяч просмотров.

«До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони», — признается Одинцова.

Однако подписчики не восхитились смелостью модели, а осудили ее за бессмысленный и неоправданный риск. По их словам, лайки не стоят таких усилий.

«Это же надо так не ценить свою жизнь. Я бы на месте твоих родителей и тебя, и бородатого подзатыльниками накормил», — написал один из них.