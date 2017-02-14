Песков посмеялся над "розыгрышем с Лимпопо"

"Мы видели эти сообщения СМИ, но Кремль к розыгрышам никакого отношения не имеет, — сказал Песков. - Мы очень высоко ценим тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять в этом Кремль. Это уже свидетельствует о некотором просветлении. Но это, конечно же, шутка".

Ранее пранкеры Лексус и Вован от имени премьера Украины Владимира Гройсмана разыграли члена конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс. Пранкеры рассказали Уотерс, что "российские хакеры" вмешались во "внутреннюю политику Лимпопо", сделав ее президентом «марионетку Айболита». Уотерс заявила, что не знала об этом, и предложила встретиться в Лондоне.