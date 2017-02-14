Пелевин назвал книги замкомандира ополченцев Прилепина го**ном

Писатель Виктор Пелевин прокомментировал в своем Facebook новость о создании Захаром Прилепиным батальона в Донбассе.

"Когда твои книги - го*но, приходится зарабатывать терроризмом", - написал Пелевин.

Ранее Прилепин заявил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов ДНР. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко присвоил писателю звание майора и лично вручил ему погоны.

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.