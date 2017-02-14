Дмитрий Тарасов показал новую девушку

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов , бывший муж телеведущей Ольги Бузовой , заявил, что уже живет вместе со своей новой девушкой. Возлюбленная футболиста попала в кадр во время съемок блогера Амирана Сардарова дома у Тарасова. Видео опубликовано на YouTube-канале «Я строю Котельники».

Футболист пригласил Сардарова в свою квартиру, где жил с Бузовой, и провел ему экскурсию. Он показал красивый светильник с буквами O&D (Ольга и Дмитрий) со словами: «Уже погасло. Раньше горело, а теперь погасло».

Спортсмен также рассказал, что в его апартаменты уже въехала новая возлюбленная.

«Я живу с девочкой», — сказал Тарасов.

К сожалению, он не представил свою новую девушку. На кадрах видно только, что она что-то готовила в коротких розовых шортах на кухне.

Анна Костенко Фото: peopletalk

В свою очередь Бузова призналась в своем Instagram , что все еще переживает о разрыве. «Только закончила работать. Только что увидела то, что сделало мне опять больно. Обещаю себе каждый день больше не плакать. Обещаю себе каждый день начать спать и есть, но пока не получается. Когда станет легче? Когда?» - написала телеведущая.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись осенью прошлого года.