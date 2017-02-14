Командир "Адмирала Кузнецова" объяснил дым от авианосца

Артамонов рассказал, что дым - это не признак неисправностей. "На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у «Адмирала Кузнецова» и самая высокая труба во всем нашем флоте! Совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не относится", - сказал он.

Ранее российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей Северного флота и встал в Кольском заливе на рейде Североморска. На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33.