Кисида: при передаче Курил Японии они попадут под договор с США

В случае передачи Японии островов Южных Курил на них также будут распространятся обязательства со стороны США, установленные японо-американским Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом рассказал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, сообщает РИА Новости

На вопрос о том, будет ли договор действовать на островах в случае, если они будут отданы Россией, министр ответил, что «по договору Японии и США, не иначе как на все районы Японии распространяется его пятая статья».

Токио претендует на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, поставив передачу их Японии условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.