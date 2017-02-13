Кончита Вурст решила "убить" свое женское альтер-эго

Австрийский музыкант Том Нойвирт, известный как певица Кончита Вурст , заявил, что хочет покончить со своим сценическим образом. Об этом сообщает издание Die Welt

«Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает. […] Я должен ее убить», — заявил Нойвирт.

Как отметил в интервью журналистам музыкант, его мужская натура все настойчивее дает о себе знать. В образе Вурст Нойвирт одержал победу на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» с песней Rise Like a Phoenix.