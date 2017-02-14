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Апокалипсис сегодня: губернатор Калифорнии просит помощи у Трампа из-за ЧП на дамбе
Губернатор Калифорнии Джерри Браун направил письмо на имя президента США Дональда Трампа с просьбой помочь 188 тысячам жителей штата, пострадавших от разрушения плотины на водохранилище Оровилл. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Жители трех округов Северной Калифорнии были эвакуированы 13 февраля, когда у властей штата появились опасения, что дамба не выдержит напора воды. Все эвакуированные граждане были направлены в места временного размещения.
Разрушение плотины произошло из-за сильных дождей, которые привели к эрозии основного и вспомогательного водосборов. Чтобы предотвратить прорыв дамбы, власти штата усилили сброс воды до 2,8 тысяч кубометров в минуту.
В 2005 году экологи выпустили отчет, в котором предупреждали о возможном разрушении плотины Оровилл, однако, по словам самого губернатора, властям штата не было известно об этом документе. В 2008 году власти штата заявили, что у них нет оснований беспокоиться о состоянии конструкции.
Плотина на водохранилище Оровилл - самая высокая дамба в США. Высота конструкции достигает 230 метров. Гидротехническое сооружение было построено в 1968 году.
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