Апокалипсис сегодня: губернатор Калифорнии просит помощи у Трампа из-за ЧП на дамбе

Жители трех округов Северной Калифорнии были эвакуированы 13 февраля, когда у властей штата появились опасения, что дамба не выдержит напора воды. Все эвакуированные граждане были направлены в места временного размещения.

Разрушение плотины произошло из-за сильных дождей, которые привели к эрозии основного и вспомогательного водосборов. Чтобы предотвратить прорыв дамбы, власти штата усилили сброс воды до 2,8 тысяч кубометров в минуту.

Публикация от TCSNOTICIAS (@tcsnoticias) Фев 14 2017 в 4:10 PST

В 2005 году экологи выпустили отчет, в котором предупреждали о возможном разрушении плотины Оровилл, однако, по словам самого губернатора, властям штата не было известно об этом документе. В 2008 году власти штата заявили, что у них нет оснований беспокоиться о состоянии конструкции.

Плотина на водохранилище Оровилл - самая высокая дамба в США. Высота конструкции достигает 230 метров. Гидротехническое сооружение было построено в 1968 году.