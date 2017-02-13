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Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в Донецкой народной республике, сообщает «Комсомольская правда».
«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин.
Писатель отметил, что многие хотят попасть в его подразделение. Также он рассказал, что не считает, что «писатель не должен брать в руки оружие».
«Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания… Я офицер. Естественно, придется стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем», - сказал Прилепин.
С 2015 года Прилепин является советником главы ДНР Александра Захарченко. Писатель занимался, в частности, доставкой гуманитарной помощи на восток Украины.
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