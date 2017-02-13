Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин.

Писатель отметил, что многие хотят попасть в его подразделение. Также он рассказал, что не считает, что «писатель не должен брать в руки оружие».

«Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского, они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания… Я офицер. Естественно, придется стрелять. Здесь я не ощущаю себя писателем», - сказал Прилепин.