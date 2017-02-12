Лавров: взывать к совести Климкина - пустая трата времени

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не уходит от общения с главой МИД Украины Павлом Климкиным , однако не намерен взывать к его совести не намерен, так как это пустая трата времени, сообщает РИА Новости. По словам Лаврова, высказывания, которые каждый день позволяют себе представители украинской власти, включая Климкина, загоняют Украину в "русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться".

Министр отметил, что Украина "уже так заангажировала" себя на международной арене, что "отрулить" ситуацию назад без сильнейшего нажима со стороны западных партнеров у нее не получиться.

При этом Лавров отметил, что общался с Климкиным в рамках встречи в "нормандском формате".

"Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы. Звонить и взывать к совести – это тратить время", — пояснил министр.

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины обвинило Россию в обострении обстановки в Донбассе, несмотря на то, что киевские каратели не оставляют попыток прорвать позиции народного ополчения, а также безостановочно поливают мирные поселения ЛДНР артиллерийским огнем. В репортаже РЕН ТВ было показано, в каком состоянии находится Донецк после ударов ВСУ в ночь на 3 февраля. Тогда в результате атаки погиб один мирный житель, еще 15 человек пострадали.