Космонавт сделал снимок Керченского моста с МКС

Космонавт Олег Новицкий выложил в Сеть фотографии строящегося Керченского моста, сделанные с борта МКС. По его словам, картина масштабной стройки впечатляет даже из космоса.

«Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса!»,- написал космонавт в Instagram

Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса! #мкс #мкс50 #космос #space #крымскиймост #керченскийпролив Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 9 2017 в 11:43 PST

Напомним, Керченский мост, соединяющий российские регионы Крым и Кубань, будет самым протяженным в России. Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров. Мост будет готов в 2018-19 годах.

Олег Новицкий – российский космонавт, герой Российской Федерации.