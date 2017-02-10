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Космонавт сделал снимок Керченского моста с МКС

Космонавт Олег Новицкий выложил в Сеть фотографии строящегося Керченского моста, сделанные с борта МКС. По его словам, картина масштабной стройки впечатляет даже из космоса.
«Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса!»,- написал космонавт в Instagram.
Напомним, Керченский мост, соединяющий российские регионы Крым и Кубань, будет самым протяженным в России. Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров. Мост будет готов в 2018-19 годах.
Олег Новицкий – российский космонавт, герой Российской Федерации.
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Олег Новицкий
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