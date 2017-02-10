Избитую Кравец обворовала домбработница

Полицейские искали в доме пострадавшей актрисы заложников. Но провокация и клевета быстро раскрылись.

Проблемы не оставляют семью Алены Кравец. "В начале января мне пришлось срочно искать новую домработницу взамен неожиданно уехавшей по семейным обстоятельствам (мама при смерти) Маши, к которой я за долгое время привыкла и привязалась, – рассказала актриса Dni.Ru. – Дни были праздничные и агентство, с которым я обычно решаю вопросы по персоналу не смогло мне помочь быстро и пришлось искать через объявления на интернет-сайтах. Так я выбрала троих кандидаток и, после собеседований, договорилась с одной из женщин о стажировке на месяц. Анкета ее (опыт подобной работы, высшее образование, желание заработать) и поведение на предварительной встрече не вызвали у меня подозрений".

"Так в моем доме появилась Соня, – продолжает Алена. – Но уже на третий день работы она, сославшись на полное отсутствие денег, попросила у меня аванс в счет будущей работы. Я удивилась столь скорой просьбе, но дала ей денег, поддавшись, наверно праздничному рождественскому настроению. Но буквально уже через несколько дней мне и стало понятно, что эта женщина не способна работать в качестве обслуживающего персонала. Она постоянно увиливала от работы (вместо нее читала детективы в прачечной), постоянно спорила, возражала, не воспринимала замечаний. В общем, я сообщила Соне, что мы расстаемся".

"Но она сбежала из моей резиденции, прихватив с собой пару моих ценных вещей: ни много ни мало, а шубку и кольцо с бриллиантом. Узнав об ее исчезновении, я ей пыталась звонить, писала сообщения, но все тщетно: на связь она не выходила. Она поступила хитро: понимая, что ее данные и документы известны нам, не стала убегать и прятаться с украденным, а, как потом стало понятно, направилась прямиком в полицию с заявлением о, не больше, не меньше, принудительном удержании ее, лишении свободы", – говорит Алена.

"Полицейские возбудились не на шутку: обвинение серьезное. В этом и был ее расчет: тяжким обвинением снять с себя подозрения в воровстве. Полицейские приехали к моему дому агрессивные и злые, готовые чуть ли не освобождать заложников. Мы их приняли, все интересующие их места им показали, объяснили, что на самом деле произошло, они опросили других моих работников и успокоились, поняв, что все было ложью и клеветой со стороны Сони. Теперь этот ложный донос аукнется ей. Узнав про это, она прислала с десяток сообщений с руганью, оскорблениями, проклятиями и угрозами. Такая вот неприятная история", – заключила Кравец