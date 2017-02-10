Захарченко анонсировал месть за гибель Гиви

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что бойцы республики отомстят Киеву за гибель командира ополченцев Михаила Толстых (Гиви). Об этом он сказал в ходе своего выступления на линии соприкосновения в Донбассе, запись которого опубликована на YouTube.

Захарченко назвал убийство Толстых «срывом минских соглашений». «Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим», - сказал глава ДНР.

Толстых был убит 8 февраля в Донецке на базе батальона «Сомали», который он возглавлял. Власти ДНР назвали случившееся терактом и заявили, что взрыв произошел в кабинете Гиви.

Руководство ДНР пообещало найти и наказать убийц Толстых. По словам ополченцев, за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, на членов которой удалось выйти по горячим следам. Позже представитель Минобороны ДНР заявил, что теракт организовали украинские спецслужбы и лично советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк.