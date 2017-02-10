Владимира Путина попросили вернуть «фунфырики»

Житель Тогучинского района записал видеообращение к президенту Владимиру Путину , в котором попросил его «вернуть народу фунфырики».

Автор послания называет себя Беляш Димка и обещает проголосовать за Путина при условии, что тот снова разрешит продажу заменителей алкоголя.

Он утверждает, что люди, которые «померли тама», погибли от«Боярки», а не от«Витацепта». Беляша Димку цитирует ИА «Ура.Ру».

Как писали «Известия», запрет на продажу спиртосодержащей жидкости был введен после того, как в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник».

В конце декабря премьер Дмитрий Медведев распорядился приостановить продажу жидкостей, содержание спирта в которых превышает 25%.