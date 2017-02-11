Сын тигра Амура познакомился с барсучихой Катюхой

Тигренок Шерхан, потомок тигра Амура вышел в общество. В приморском сафари-парке его впервые выпустили погулять вместе с другими животными. Шерхан поиграл с барсучихой и посмотрел на недовольного лесного кота. Об этом сообщается на сайте Приморского сафари-парка

«Тигрёнка Шерхана завели погулять в Парк хищников. Ему очень понравилась бесстрашная барсучиха Катюха. Она ходила рядом с тигрёнком, нисколько не опасаясь его, а Шерхана такое поведение только подзадоривало. Он то и дело норовил с ней поиграть, пытался задеть её лапой, но барсучиха огрызалась и шла дальше своим путём», - говорится на сайте. Остальные звери отреагировали на юного тигра по-разному. Енотовидные собаки настороженно наблюдали, но не убегали от него. Лисы и красные волчата ушли подальше, а дальневосточный лесной кот опасливо шипел на Шерхана.

Сейчас тигрёнок днём находится в Парке хищных зверей, а ночь проводит в тёплом убежище.

Потомок тигра Амура и тигрицы Уссури родился осенью прошлого года. Тигрица его не приняла и отказалась кормить. Шерхана выходили ветеринары.