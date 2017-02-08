Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"Пакет Яровой" нарушает здравый смысл, считает Сноуден
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выступил с критикой принятого в РФ пакета антитеррористических законов (так называемого "пакета Яровой").
"Вместо того, чтобы вводить этот закон в 2018 году, его надо отозвать или улучшить. Я не гражданин РФ и не могу голосовать. Но даже постороннему человеку видно, что закон Яровой в духе "Большого брата" нарушает не только права граждан, но и сам здравый смысл", — написал Сноуден в Twitter.
I am not Russian, and so cannot vote. But even an outsider can see Yarovaya's #BigBrotherLaw violates not only rights, but reason itself.— Edward Snowden (@Snowden) 8 февраля 2017 г.
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин ранее заявлял, что с силовыми ведомствами достигнута договоренность о сокращении объемов хранения трафика пользователей примерно в 10 раз за счет отказа от хранения интернет-видео, IPTV, торрентов и ряда других "тяжелых" информационных ресурсов, на которые приходится около 80% трафика. По словам замминистра, доработка "пакета Яровой" может привести к сокращению затрат операторов связи на его реализацию до 100 миллиардов рублей с 5 триллионов рублей.
Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил 7 февраля, что недавно продленный до 2020 года вид на жительство в России позволит Сноудену ставить вопрос о получении российского гражданства спустя пять лет, однако, пока этот срок не наступил, говорить о получении гражданства преждевременно. По словам адвоката, Сноуден в данный момент проживает в России, он трудоустроен, работает и занимается общественной и правозащитной деятельностью, проводит конференции с западными странами.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
Секрет Фирмы рассказал, как работодатель может прочесть вашу переписку.
Оставить комментарий