"Пакет Яровой" нарушает здравый смысл, считает Сноуден

"Вместо того, чтобы вводить этот закон в 2018 году, его надо отозвать или улучшить. Я не гражданин РФ и не могу голосовать. Но даже постороннему человеку видно, что закон Яровой в духе "Большого брата" нарушает не только права граждан, но и сам здравый смысл", — написал Сноуден в Twitter.

I am not Russian, and so cannot vote. But even an outsider can see Yarovaya's #BigBrotherLaw violates not only rights, but reason itself. — Edward Snowden (@Snowden) 8 февраля 2017 г.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин ранее заявлял, что с силовыми ведомствами достигнута договоренность о сокращении объемов хранения трафика пользователей примерно в 10 раз за счет отказа от хранения интернет-видео, IPTV, торрентов и ряда других "тяжелых" информационных ресурсов, на которые приходится около 80% трафика. По словам замминистра, доработка "пакета Яровой" может привести к сокращению затрат операторов связи на его реализацию до 100 миллиардов рублей с 5 триллионов рублей.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил 7 февраля, что недавно продленный до 2020 года вид на жительство в России позволит Сноудену ставить вопрос о получении российского гражданства спустя пять лет, однако, пока этот срок не наступил, говорить о получении гражданства преждевременно. По словам адвоката, Сноуден в данный момент проживает в России, он трудоустроен, работает и занимается общественной и правозащитной деятельностью, проводит конференции с западными странами.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.