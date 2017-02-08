Стала известна официальная причина смерти Павла Шеремета

«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц, — заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из России», — заявил Аваков.

В то же время заместитель главы Нацполиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко озвучил официальную причину смерти журналиста. Его слова приводит Life.ru

"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причинами смерти Шеремета являются травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально за десятки минут после самого взрыва", - сообщил Вакуленко.