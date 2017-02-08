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Стала известна официальная причина смерти Павла Шеремета
Заказ на убийство журналиста Павла Шеремета мог поступить из России. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц, — заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из России», — заявил Аваков.
В то же время заместитель главы Нацполиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко озвучил официальную причину смерти журналиста. Его слова приводит Life.ru.
"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причинами смерти Шеремета являются травматический шок и значительная кровопотеря. Смерть наступила буквально за десятки минут после самого взрыва", - сообщил Вакуленко.
Павел Шеремет был убит 20 июля из-за взрыва автомобиля, в котором он находился, в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, но в момент взрыва женщины в салоне автомобиля не было.
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