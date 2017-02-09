В США произошел опасный инцидент с самолетом Трампа

Во Флориде к Boeing 747 президента США Дональда Трампа на опасное расстояние приблизилось другое воздушное судно. Об этом сообщает ABC News.

В пятницу, 3 февраля, «борт номер один» и другой самолет некоторое время летели параллельными курсами. Трамп в тот день направлялся в свой клуб отдыха «Мар-о-Ларго» на выходные.

Телеканал утверждает, что самолеты находились на столь близком расстоянии, что пилоты могли установить зрительный контакт. Тип и принадлежность самолета ABC News не уточняет.

Неустановленное воздушное судно обязано было держать дистанцию примерно в три морских мили. В ближайшее время следователи допросят пилотов и диспетчеров, чтобы выяснить, как такой инцидент мог произойти с самолетом, который в США называют «летающим Белым домом» и внимательно за ним следят.