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Экс-бойфренд Ксении Собчак впервые рассказал об их романе
Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал о романтической связи с телеведущей Ксенией Собчак. Подробности отношений танцор раскрыл в эфире телепередачи Юлии Малышевой «Наедине со всеми». Об этом сообщает издание Grazia.
«Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее — прекрасная семья. Это здорово!» — заявил Папунаишвили.
Как говорится в публикации, страстная связь возникла между Собчак и Папунаишвили во время съемок шоу «Танцы со звездами» в 2010 году. На проекте хореограф и телеведущая танцевали в паре. По словам Папунаишвили, Собчак разорвала отношения с ним после отпуска в Италии. Бывшие любовники решили остаться друзьями.
1 февраля 2013 года актер Максим Виторган и ведущая Ксения Собчак поженились. 18 ноября 2016 года у звездной пары родился сын Платон. Ксения Собчак писала в своих социальных сетях, что счастлива быть матерью.
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