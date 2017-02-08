Обстрелянный из огнемета кабинет Гиви сняли на видео

Издание kp.ru опубликовало видео с места гибели командира батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной Гиви). На кадрах видно, что на территории базы подразделения работают сотрудники МЧС ДНР.

Ранее в этот же день источник, близкий к властям ДНР, сказал «Ленте.ру», что по кабинету Гиви был произведен выстрел из огнемета «Шмель». Тело погибшего уже опознано.

Толстых погиб утром 8 февраля. «Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — заявили в министерстве обороны ДНР.

Михаил Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Он командовал батальоном «Сомали», входящим в состав вооруженных сил ДНР. Подразделение участвовало в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.