Оскорбивший Путина журналист Fox News отказался извиняться

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей», в ближайшее время не намерен извиняться за свои слова. Такое заявление он сделал в эфире своей программы

«В Москве требуют, чтобы я - скромный корреспондент - извинился. Я работаю над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Можете спросить об этом примерно в 2023 году», - сказал О'Райли.

Резонансное высказывание О'Райли сделал во время интервью с президентом США Дональдом Трампом . Глава государства в ответ на слова ведущего о «Путине – убийце» отметил, что «существует много убийц». «У нас много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?» - сказал он.