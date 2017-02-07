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Оскорбивший Путина журналист Fox News отказался извиняться

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей», в ближайшее время не намерен извиняться за свои слова. Такое заявление он сделал в эфире своей программы.
«В Москве требуют, чтобы я - скромный корреспондент - извинился. Я работаю над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Можете спросить об этом примерно в 2023 году», - сказал О'Райли.
Резонансное высказывание О'Райли сделал во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства в ответ на слова ведущего о «Путине – убийце» отметил, что «существует много убийц». «У нас много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?» - сказал он.
После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реплика ведущего была «недопустимой». Представитель Кремля назвал О'Райли «корреспондентом Fox», отметил, что его заявление было «оскорбительным», и подчеркнул, что Москва «предпочла бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании». Слова Трампа Песков оставил без комментариев.
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