Накануне американский журнал Foreign Policy заявил, что Киев, обвиняющий народные республики Донбасса и Кремль в обострении ситуации на юго-востоке Украины, сам занимается разжиганием конфликта.

Работающий в Киеве автор Foreign Policy Айзек Уэбб сообщил, что Киев стал менее склонен к компромиссу. На Украине испытывают неуверенность насчет политики, которую будет проводить новая американская администрация по отношению к конфликту. Отмечается, что украинское командование укрепило оборону и стало двигать войска вперед, включая тяжелое вооружение и танки, которые должны были быть отведены от линии соприкосновения согласно достигнутым в Минске соглашениям.

По мнению Уэбба, наступление Киева способствует разжиганию войны. Украинская общественность и политическая элита не желают идти на какие-либо сделки по юго-востоку страны. Лишь 9,2% населения поддерживают минские договоренности.

Ранее в январе сообщалось об обострении ситуации в Донбассе. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.