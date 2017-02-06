В логотипе «Евровидения-2017» усмотрели «руку Кремля»

Украинских пользователей социальных сетей возмутил логотип «Евровидения-2017». Дизайнеры зашифровали в логотипе международного музыкального конкурса купола московского собора Василия Блаженного . Такое мнение высказала волонтер Светлана Гулько. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт девушки в Facebook

«Украинские дизайнеры не смогли лучшего придумать? Вот коммент, взятый в просторах инета: «В середину еще серп с молотом, и диверсия состоялась...», — написала Гулько.

По мнению волонтера, некоторые бусы в национальном женском украшении, изображенном на логотипе, текстурой напоминают российский храм. Кроме того, Гулько недоумевает, почему дизайнеры не использовали «самобытную петриковскую роспись». Некоторые пользователи согласились с девушкой, однако кто-то принялся рассуждать, что же на самом деле изображено на логотипе конкурса. Среди самых популярных версий – круассан, стафилококк и коса Юлии Тимошенко (главы фракции «Батькивщины» - прим. Рамблер/новости). Один из пользователей написал, что дизайн сделан плохо, но так как никто не хочет этого признавать, то «срочном ищем руку Кремля».

Полуфиналы «Евровидения 2017», который пройдет в Киеве, состоятся 9 и 11 мая, а финал конкурса – 13 мая 2017 года. Украина получила право принимать музыкальный конкурс благодаря победе певицы Джамалы, исполнившей песню «1944», на предыдущем конкурсе. Логотип был представлен публике 30 января. Слоганом «Евровидения-2017» станет фраза Celebrate Diversity («Праздновать многообразие»).