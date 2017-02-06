В Астрахани вынесли первый приговор по "пакету Яровой"

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор местному жителю Улукбеку Гафурову , признав его виновным в несообщении о преступлении - по статье 205.6 УК России, поправки в которую были внесены недавно в рамках "пакета Яровой", сообщает "Интерфакс".

Как установил суд, Гафуров не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов. Осужденный был приговорен к штрафу в размере 70 тыс. руб. Дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ

В ФСБ сообщили, что Гафуров не сообщил о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове. В декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его в восьми годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании.