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В Астрахани вынесли первый приговор по "пакету Яровой"
В Астрахани местного жителя Улукбека Гафурова признали виновным в несообщении о преступлении. Соответствующее решение принял Кировский районный суд города. Это первый подобный приговор по так называемому «пакету Яровой». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Суд установил, что Гафуров знал о том, что его знакомый, гражданин Киргизии Равшан Акбаров, прошел подготовку в террористическом лагере и воевал на стороне боевиков в Сирии, однако не сообщил данную информацию в правоохранительные органы. Подсудимый был приговорен к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Равшана Акбарова к восьми годам лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Законы Яровой (получившие название «пакета Яровой») – два законопроекта антитеррористической направленности. Были приняты в России в июле 2016 года. Законопроекты можно разделить на четыре основные части: расширение полномочий правоохранительных органов, новые требования к операторам связи и интернет-проектам, новые требования к перевозчикам-экспедиторам и операторам почтовой связи и усилие регулирования религиозно-миссионерской деятельности.
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