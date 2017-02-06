Кремль ждет извинений от жкрналиста Fox News

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Fox News Биллу О'Рейли рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей».

В ответ Трамп заявил, что США «лучше ладить с Россией, чем наоборот».

Слова американского лидера Песков комментировать не стал.