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Кремль ждет извинений от жкрналиста Fox News
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова американского журналиста телекомпании Fox News, который назвал Владимира Путина убийцей, оскорбительны. Кремль рассчитывает услышать официальные извинения, сообщает РИА Новости.
«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Fox News Биллу О'Рейли рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей».
В ответ Трамп заявил, что США «лучше ладить с Россией, чем наоборот».
Слова американского лидера Песков комментировать не стал.
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