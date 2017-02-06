В Испании выступили против дипотношений с Украиной

Несколько десятков протестующих в Испании потребовали от правительства страны перестать поддерживать власти Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции Анхелес Маэстро.

Активисты накануне вечером собрались перед зданием МИД в центре Мадрида. «Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины », - заявила агентству Маэстро.

По данным РИА Новости, причиной для акции протеста послужило обострение ситуации в Донбассе. Испанские активисты возложили вину за случившееся на киевские власти. По их мнению, украинское руководство «развернуло карательную операцию против гражданского населения», нарушив минские соглашения.

По словам Маэстро, протестующие «обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, и которое поддерживают люди нацистской идеологии». Акция проходила под лозунгом «Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется». В руках у участников были снимки разрушенных населенных пунктов востока Украины и флаг ЛНР.

Ранее ополченцы и представители украинских властей заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за постоянных обстрелов расположенный под Донецком населенный пункт Авдеевка остался без воды, отопления и света. Киев объявил там чрезвычайное положение. Сообщалось о погибших и пострадавших среди мирного населения.

Россия обвинила Украину в обострении ситуации и потребовала «незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе». Украина, в свою очередь, обвинила в обстрелах ополченцев.