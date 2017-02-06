Губернатор Пермского края объявил об отставке

Срок полномочий Басаргина истекает в мае.

Виктор Басаргин возглавлял Пермский край с мая 2012 года. До этого он был министром регионального развития Российской Федерации (2008-2012). Ранее - заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (2001-2008), начальник управления аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО (2000-2001), председатель Государственного учреждения "Фонд имущества Свердловской области" (1996-2000). Кандидат экономических наук, имеет квалификационный аттестат ФКЦБ I категории на право профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.