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Губернатор Пермского края объявил об отставке
Глава Пермского края Виктор Басаргин сообщил, что решил покинуть свой пост досрочно, сообщает "Интерфакс".
Срок полномочий Басаргина истекает в мае.
В понедельник "Ведомости " сообщили, что в ближайшие дни могут произойти отставки пяти губернаторов. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).
Виктор Басаргин возглавлял Пермский край с мая 2012 года. До этого он был министром регионального развития Российской Федерации (2008-2012). Ранее - заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (2001-2008), начальник управления аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО (2000-2001), председатель Государственного учреждения "Фонд имущества Свердловской области" (1996-2000). Кандидат экономических наук, имеет квалификационный аттестат ФКЦБ I категории на право профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
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