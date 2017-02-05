Канатоходец сорвался с высоты 16 этажа

Екатеринбуржец сорвался с каната, натянутого между двумя жилыми московскими высотками на уровне 16 этажа и остался жив благодаря страховке. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на издание «Екатеринбург Онлайн»

В интернете появилось видео воздушного путешествия екатеринбургского экстремала Максима Кагина над ночным Марьино .

Он попробовал пройти по канату, натянутому на уровне 16-го этажа между зданиями в микрорайоне Марьино. Кагин в конце воздушного пути сорвался с троса, но не упал благодаря страховке.

Жильцы увидели трюкача и вызвали полицию со спасателями. Экстремал заявил, что доволен случившимся, а его страховочное снаряжение похвалили спасатели.

«Было классно! Ночная Москва. Тишина. Окна горят. Люди живут своей жизнью, кто-то уже спит, а ты "по верёвочке" ходишь на высоте 16-го этажа. Мне вообще нравятся урбан хайлайны: они менее доступны, более редки, поэтому и ощущения другие, чем в горах», – рассказал Максим Кагин.

Ранее Кагин демонстрировал аналогичные трюки на Урале и в Петербурге.