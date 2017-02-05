Экстремал прошел по канату между высотками в Москве

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором житель Екатеринбурга идет по тросу, натянутому между жилыми многоэтажками в Москве.

На опасный трюк решился Максим Кагин, известный на Урале своими экстремальными выходками. На этот раз он решил испытать судьбу в столичном районе Марьино. Экстремал попробовал пройти по канату, натянутому на уровне 16-го этажа. Канатоходца заметили жильцы многоэтажек, которые вызвали полицию и спасателей. Финишировать Кагин не успел - сорвался с троса. К счастью, страховка оказалась надежной.