Лавров о санкциях против ЕС: всё по-честному

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства. Это означает, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать всё по-честному. Вот и всё», — заявил Лавров в интервью изданию. На вопрос о том, при каких условиях Россия отменит ограничительные меры против ЕС, министр заявил, что спрашивать об этом нужно не его. Он также отметил, что в одностороннем порядке Россия на такой шаг не пойдет. «Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их», — сказал Лавров.

Касаясь темы взаимоотношений с США, глава МИД рассказал, что есть надежда на позитивные сдвиги. «Как неоднократно заявлял президент Владимир Путин , мы готовы сделать свой вклад в улучшение отношений с Соединенными Штатами. Ухудшение отношений в последние годы возникло не по нашей вине, оно было результатом целенаправленной политики предыдущей администрации в Вашингтоне», — заявил министр.