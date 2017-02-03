В центре Франции прогремел мощный взрыв

Во Франции в столичном регионе Нуази-ле-Гран прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Le Parisien

В 00:30 (по московскому времени) 3 февраля в торговом павильоне почти одновременно взорвались несколько газовых баллонов. После этого начался пожар.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали четыре человека, еще пять получили ранения. В тушении пожара участвовали около тридцати спасателей. Причины взрыва пока неизвестны.