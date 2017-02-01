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Украинский "Бук" сбил беспилотник ОБСЕ над Макеевкой
Украинские военнослужащие 1 февраля обстреляли беспилотный аппарат наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Военные пытались сбить беспилотник ракетой от зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
В публикации отмечается, что обстрел велся с территории Авдеевки. Хвостовая часть, по информации журналистов, упала на жилой сектор Макеевки. Боеприпас потушили прибывшие на место происшествия спасатели. Целью беспилотного аппарата ОБСЕ, как говорится в сообщении, было фиксирование фактов нападения на мирное население Донбасса. В районе города Авдеевка ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) идут четвертные сутки. Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров.
1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. С таким сообщением выступил замминистра обороны Украины Игорь Павловский. 31 января председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко опубликовали обращение к главам России, США и Германии. Они попросили Владимира Путина, Дональда Трампа и Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и убедить его прекратить обстреливать территорию Донбасса. С требованием к киевским властям «прекратить вооруженные провокации на территории Донбасса» обратилось министерство иностранных дел России.
По информации руководителя ДНР Александра Захарченко, украинские войска несут тяжелые потери. Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевки с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.
Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.
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