Украинский "Бук" сбил беспилотник ОБСЕ над Макеевкой

В публикации отмечается, что обстрел велся с территории Авдеевки. Хвостовая часть, по информации журналистов, упала на жилой сектор Макеевки. Боеприпас потушили прибывшие на место происшествия спасатели. Целью беспилотного аппарата ОБСЕ, как говорится в сообщении, было фиксирование фактов нападения на мирное население Донбасса. В районе города Авдеевка ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) идут четвертные сутки. Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров.

По информации руководителя ДНР Александра Захарченко, украинские войска несут тяжелые потери. Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевки с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.