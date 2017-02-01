Порошенко объявил дипломатическую "войну" России в СБ ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет использовать каждую возможность в ООН «для защиты Украины от российской вооруженной агрессии». Об этом он написал в своем Twitter

At UN we’ll continue using every opportunity to defend Ukraine against Russia’s military aggression — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2017 г.

С 1 февраля председательство в Совете безопасности ООН на месяц перешло Украине.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете безопасности ООН - начинается председательство Украины в СБ в феврале... В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - написал Порошенко.

Большинство государств председательство в СБ ООН использует в первую очередь для того, чтобы продвинуть свои мирные инициативы, добиться прогресса на переговорах, попытаться вывести из тупика ту или иную проблему. Но Порошенко готов к продолжению противостояния.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Россия является постоянным членом СБ. Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на 2016-2017 годы.