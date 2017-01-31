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В Донбассе ранен российский репортер
Российский журналист Павел Чуприн получил ранение в ногу в результате обстрела Донецка украинскими военнослужащими. По предварительной информации, ранение оператор телеканала LIFE получил сквозное. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE.
В результате обстрела также был ранен журналист Донецкого агентства новостей (ДАН). Группа российских журналистов работала с сотрудниками местных СМИ в Киевском районе Донецка. Отмечается, что также под огонь попали журналисты НТВ, стрингер Russia Today (RT), сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители местной администрации. Во время обстрела журналисты спрятались в подъезде одного из жилых домов, где провели два часа. Украинские военнослужащие вели огонь из крупнокалиберного вооружения. Обращение к главам России, США и Германии ранее опубликовали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко. Они попросили Владимира Путина, Дональда Трампа и Ангелу Меркель оказать давление на украинского президента Петра Порошенко и убедить его прекратить обстреливать территорию Донбасса. С требование к киевским властям «прекратить вооруженные провокации на территории Донбасса» обратилось министерство иностранных дел России.
В свою очередь украинская сторона обвиняет ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах города Авдеевка. В городе с населением порядка 35 тысяч человек из-за непрекращающихся третьи сутки обстрелов объявлено чрезвычайное положение. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. В городе началась операция по эвакуации местных жителей. Сообщается, что бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.
Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.
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