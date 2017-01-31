В Донбассе ранен российский репортер

Российский журналист Павел Чуприн получил ранение в ногу в результате обстрела Донецка украинскими военнослужащими. По предварительной информации, ранение оператор телеканала LIFE получил сквозное. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

В свою очередь украинская сторона обвиняет ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстрелах города Авдеевка. В городе с населением порядка 35 тысяч человек из-за непрекращающихся третьи сутки обстрелов объявлено чрезвычайное положение. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения. В городе началась операция по эвакуации местных жителей. Сообщается, что бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.