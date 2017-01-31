Путин назначил нового замминистра обороны России

«Мне бы очень хотелось, чтобы у института сложились хорошие, надежные и стабильные отношения со средствами массовой информации, чтобы они могли опираться на добросовестную, полноценную, своевременную, качественную информацию и аналитические материалы института», — сказал Путин.

Кадровые перестановки произошли и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Новым главой службы назначен Дмитрий Шугаев