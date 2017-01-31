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Рамблер/новости

Путин назначил нового замминистра обороны России

Во вторник, 31 января, президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра обороны Александра Фомина, прежде занимавшего пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Кремля.
Путин также сменил руководителя института стратегических исследований. Президент поблагодарил уходящего Леонида Решетникова и поприветствовал нового главу Михаила Фрадкова.
«Мне бы очень хотелось, чтобы у института сложились хорошие, надежные и стабильные отношения со средствами массовой информации, чтобы они могли опираться на добросовестную, полноценную, своевременную, качественную информацию и аналитические материалы института», — сказал Путин.
Кадровые перестановки произошли и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Новым главой службы назначен Дмитрий Шугаев.
Также новым начальником управления общественных проектов администрации президента РФ глава государства назначил Сергея Новикова.
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Администрация Президента РФ Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
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