Симоньян назвала главную проблему во взаимоотношениях РФ и США

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что главной проблемой в отношениях России и США является «вопиющее невежество» американских властей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По мнению Симоньян, руководство США проводит жесткую политику, основанную на «глупости и полном отсутствии информации». «Она становится из нормальной, в общем, жесткости, на которую имеет право большая и великая страна, она становится самоубийственной и просто убийственной глупостью. Это классическая история слона в посудной лавке», - подчеркнула главред RT.

По ее словам, в докладе ЦРУ , обвиняющем Россию во вмешательстве в американские выборы, были перепутаны даты и использовалась устаревшая информация из открытого доступа. «Мы читаем резолюции, которые принимаются там, в конгрессе, в которых написано буквально следующее, что Обама протянул руку дружбы Владимиру Путину , а Владимир Путин вероломно, значит, отшвырнул эту руку дружбы, напав на Грузию в восьмом году. Но только тогда президентом был Буш в Америке, а в России президент был Медведев», - привела пример Симоньян.