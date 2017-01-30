Украина определилась с эмблемой и слоганом "Евровидения-2017"

Девизом «Евровидения-2017», который пройдет в Киеве, станет фраза «Celebrate Diversity» («Праздновать многообразие»). Слоган музыкального конкурса был озвучен телеканалом UA:Первый. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт канала

Как отмечается в публикации, слоган сочетается с дизайном нынешнего музыкального конкурса, в основе которого использовано традиционное украинское ожерелье, состоящее из разных бусин. Также подчеркивается, что девиз дополняет прошлогодний слоган Come Together («Объединяемся»).

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Для Украины это уже второй конкурс. Первый раз страна завоевала право проводить «Евровидение» в 2005 году.