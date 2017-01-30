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Антонио Бандерас госпитализирован! Что случилось?
Звезда фильма «Зорро» был доставлен в больницу в графстве Суррей (Великобритания) с острыми болями в груди. По слухам, Бандерас перенес сердечный приступ, но теперь опасность миновала - 56-летний актер заявил, что чувствует себя намного лучше и поблагодарил врачей за своевременную помощь.
Знаменитость не может дождаться, когда наконец вернется домой – в 2015-м он вместе со своей девушкой Николь Кемпел (36) купил дом в английском городке Кобэм ($3 млн). Тогда Антонио заявил, что хочет вести более спокойную жизнь и наслаждаться природой. «Этот дом дает мне свободу. Я езжу на велосипеде по лесу, у меня замечательные соседи. А главное – меня окружает природа, мне нравится смотреть на оленей и лисиц, которые заходят ко мне в сад», - рассказывает Антонио.
Возлюбленной Антонио, как говорят друзья пары, тоже нравится такая уединенная жизнь. Напомним, в 2015 после 18 лет брака развелся с актрисой Мелани Гриффит (они закрутили роман в 1995 на съемках фильма «Двое – это слишком»). После развода Бандерас почти сразу представил миру новую подругу – ей стала голландский банкир Николь Кемпел. Правда, официально пара пока отношения не оформила.
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