Антонио Бандерас госпитализирован! Что случилось?

Звезда фильма «Зорро» был доставлен в больницу в графстве Суррей (Великобритания) с острыми болями в груди. По слухам, Бандерас перенес сердечный приступ, но теперь опасность миновала - 56-летний актер заявил, что чувствует себя намного лучше и поблагодарил врачей за своевременную помощь.

Знаменитость не может дождаться, когда наконец вернется домой – в 2015-м он вместе со своей девушкой Николь Кемпел (36) купил дом в английском городке Кобэм ($3 млн). Тогда Антонио заявил, что хочет вести более спокойную жизнь и наслаждаться природой. «Этот дом дает мне свободу. Я езжу на велосипеде по лесу, у меня замечательные соседи. А главное – меня окружает природа, мне нравится смотреть на оленей и лисиц, которые заходят ко мне в сад», - рассказывает Антонио.