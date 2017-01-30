Business Insider составил список самого смертоносного оружия РФ

Издание Business Insider опубликовало список самых смертоносных российских вооружений, в который вошли зенитно-ракетные комплексы и вертолеты. Об этом сообщают Рамблер/новости.

На первом месте в списке оказался зенитно-ракетный комплекс С-300. В рейтинге отмечается, что этот ЗРК может наводить по 12 ракет на цель и сбивать по шесть самолетов разом.

Также в рейтинг вошла дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск». Business Insider назвал ее «фактически невидимой» из-за технологии малой заметности.

Кроме того, американцы сочли наиболее смертоносными бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который может перевозить 40 тысяч килограммов взрывчатки, и самоходный ЗРК наземного и морского базирования «Панцирь-С1».