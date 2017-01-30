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Business Insider составил список самого смертоносного оружия РФ
Издание Business Insider опубликовало список самых смертоносных российских вооружений, в который вошли зенитно-ракетные комплексы и вертолеты. Об этом сообщают Рамблер/новости.
На первом месте в списке оказался зенитно-ракетный комплекс С-300. В рейтинге отмечается, что этот ЗРК может наводить по 12 ракет на цель и сбивать по шесть самолетов разом.
Также в рейтинг вошла дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск». Business Insider назвал ее «фактически невидимой» из-за технологии малой заметности.
Кроме того, американцы сочли наиболее смертоносными бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который может перевозить 40 тысяч килограммов взрывчатки, и самоходный ЗРК наземного и морского базирования «Панцирь-С1».
Замыкают рейтинг вертолет Ми-28, вооруженный автоматической пушкой, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат», который, по данным Business Insider, в НАТО называют «Сатаной-2».
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