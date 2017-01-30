Названа причина смерти Александра Тихановича

Дочь участника ВИА «Верасы» Александра Тихановича Анастасия рассказала, что причиной смерти ее отца стало аутоиммунное заболевание легких. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Комсомольскую правду»

По словам Анастасии Тихонович, ее отец последние семь лет жизни страдал от идиопатического фиброзирующего альвеолита. Она отметила, что это редкое заболевание, с которым обычно живут 3-4 года.

«Радикального лечения на сегодняшний день не существует, его можно только тормозить, чем мы и занимались все это время, - рассказала нам Настя. - Год назад у него случилось ухудшение, и он тоже долго лежал в больнице. Мы делали все, что можно, он ездил на лечение в Германию», - рассказала дочь артиста.

Народный артист Белоруссии Александр Тиханович скончался 28 января на 65-м году жизни. Свою музыкальную карьеру он начал в Белорусской консерватории, где обучался игре на трубе. В 1973 году артист вошел в состав ансамбля «Верасы», который стал популярен благодаря песням «Малиновки заслышав голосок», «Завируха», «Я у бабушки живу».