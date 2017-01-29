Ветеран АТО побил требовавшего говорить по-украински блогера

Киевский «блогер» Дмитрий Заднепровский попытался заставить говорить на украинском языке кассиршу продуктового магазина, приехавшую из Донецка. За женщину заступился участник АТО, посоветовавший «блогеру» отправиться в район боевых действий, а не приставать к беззащитным людям. Видео инцидента опубликовано на YouTube , передают Рамблер/новости.

Блогер-покупатель потребовал от продавца говорить «на национальном» языке, поинтересовавшись, откуда она приехала. Девушка ответила, что она из Донецка, и отказалась выполнить требование. Националист пытался пожаловаться стоявшему рядом администратору магазина. Но за кассира вступился мужчина, представившийся ветераном АТО (антитеррористической операции — киевские власти именуют так боевые действия в Донбассе). Мужчина показал удостоверение участника боевых действий и накинулся за любителя украинского языка.

Позже в соцсетях Заднепровский пояснил, что инцидент произошел в магазине на улице Кулешова. Он написал, что «не стал трогать» ветерана АТО, чем вызвал град насмешек в Сети: пользователи усомнились, что «диванный воин» мог одержать верх над солдатом.

Отметим, что у киевской радикально-националистической молодежи стало модно приходить в магазины и заставлять сотрудников общаться «на мове». В украинском обществе уже заговорили о том, что такими действиями радикалы серьезно раскалывают страну, в которой большинство населения общается на русском языке.