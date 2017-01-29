Сенатор Рорабахер: мы снимем санкции с России и начнём с чистого листа

Американский конгрессмен Дана Рорабахер заявил, что Трамп может снять санкции с России, чтобы построить «совершенно новые отношения» Вашингтона и Москвы.

Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Washington Examiner

«Я хотел бы надеяться, что наш президент снимет эти санкции и скажет президенту Путину, что мы собираемся начать все сначала. Он не будет называть это перезагрузкой, так как это стало клише. Но мы собираемся снять санкции и построить совершенно новые отношения, которые облегчат совместную работу для достижения взаимовыгодных целей – в отличие от текущей политики, которая бесконечно враждебна и агрессивна по отношению к России, что бы она ни делала» - заявил Дана Рорабахер.

По его словам, украинский кризис был спровоцирован Западом, который сместил демократически избранное, но коррумпированное правительство. При этом Рорабахер уверен, что крымчане сделали свой выбор.

«Любой, кто знаком с регионом, знает, что эти люди настроены пророссийски, они русские, они считают себя русскими, они говорят по-русски», - сказал Рорабахер.