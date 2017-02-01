Синоптики: в феврале россиян ждет аномальная погода

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в феврале на юге России начнутся заморозки, а на севере, наоборот, растает снег. Об этом пишет «Российская газета»

По словам Вильфанда, в Якутии 1 февраля ожидается от 25 до 35 градусов мороза. «Для этого региона - редкая «жара». Такая же погода распространится на соседнюю Чукотку и Приморский край», - отметил он. Февраль будет теплым почти на всей азиатской территории России вплоть до Западной Сибири.

Для европейской части России месяц также начнется с оттепелей. В частности, в Архангельской области температура будет стремиться к нулевой отметке.

При этом юг России окажется в холодной зоне. В Краснодарском крае и Ставрополье будет от 5 до 15 градусов ниже ноля. Еще холоднее - в Волгоградской и Астраханской областях.

В Москве февраль также будет более теплым, чем обычно. На этой неделе ночью ожидается 10-12 градусов ниже ноля, а днем – минус 5-8 градусов. Сильных морозов в этом месяце синоптики не обещают.