Штайнмайер обвинил Запад в «некомпетентности»

Сирийский конфликт демонстрирует некомпетентность западных союзников. С таким мнением выступил бывший глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung

«История этой войны является хроникой упущенных возможностей и доказательством некомпетентности западных союзников», — заявил Штайнмайер.

Кроме того, Штайнмайер подчеркнул, что, несмотря на отсутствие личных симпатий президенту арабской республики Башару Асаду, он всегда утверждал, что странам Запада необходимо искать общий язык с сирийским правительством. Однако, по словам экс-главы ведомства, все его инициативы критиковали в Вашингтоне и Париже.

Как отмечается Штайнмайер, Сирию власти США и Франции превратили в «воображаемую ось зла». Штайнмайер утверждает, что, если бы союзники отказались от идеи немедленного свержения Асада, то достигнуть прогресса в вопросе урегулирования сирийского кризиса можно было бы намного быстрее.

Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший пост министра иностранных дел с 2013 года, был отправлен в отставку 27 января 2017 года президентом Германии Йоахимом Гауком. Пост главы МИД Германии занял председатель Социал-демократической партии, бывший глава министерства экономики Зигмар Габриэль. Штайнмайер был выдвинут кандидатом на пост президента Германии от правящий коалиции «Христианско-демократического союза», «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выборы президента ФРГ состоятся 12 февраля.