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Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Француженка Ирис Миттенэр завоевала титул «Мисс Вселенная-2017». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт конкурса.
Миттенэр, ранее ставшая «Мисс Францией», учится на стоматолога и живет в городе Лилль на севере Франции. Ей 24 года. Первой вице-мисс стала представительница Гаити Ракель Пелисье. Третье место заняла конкурсантка из Колумбии Андреа Товар.
Конкурс «Мисс Вселенная-2017» проходил на Филиппинах. В нем приняли участие 86 девушек. В финале участницы отвечали на вопросы и обсуждали политику. Миттенэр затронула проблему миграционного кризиса, а участницы из Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и его сопернице по выборам Хиллари Клинтон.
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