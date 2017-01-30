Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка

Француженка Ирис Миттенэр завоевала титул «Мисс Вселенная-2017». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Миттенэр, ранее ставшая «Мисс Францией», учится на стоматолога и живет в городе Лилль на севере Франции. Ей 24 года. Первой вице-мисс стала представительница Гаити Ракель Пелисье. Третье место заняла конкурсантка из Колумбии Андреа Товар.