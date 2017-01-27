Очевидцы сообщили о беспорядках у Савеловского вокзала

Очевидцы рассказали, что в Москве на Савеловском вокзале происходят массовые беспорядки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

О произошедшем доложили сотрудникам полиции. Правоохранители уже выехали на место происшествия.

Беспорядки, по данным СМИ, могут быть связаны с задержкой поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги. Пригородные поезда следуют с задержкой из-за прошедшей рано утром по техническим причинам остановки пригородной электрички.