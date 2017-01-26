"Даже не думай!": Ливанов высказался об уходе Путина

Такое заявление Ливанов сделал в Кремле на церемонии вручения государственных наград. Там он был удостоен ордена Почета. По словам актера, он был взволнован недавними словами Путина о том, что, «может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента».

«Знаете что, Владимир Владимирович? Если вы когда-нибудь поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!». И это будет голос нашей с вами великой родины - России», - сказал Ливанов.

В декабре 2016 года во время поездки в Челябинскую область Путин встретился с рабочими завода «Этерно». Один из участников встречи спросил у президента, о чем тот мечтает. Путин ответил, что «хочет успешно завершить свою карьеру».

Следующие выборы президента России должны состояться в 2018 году. Путин неоднократно говорил, что пока не решил, будет ли выдвигать на них свою кандидатуру. В интервью Bloomberg он сказал, что говорить о выдвижении «абсолютно преждевременно». Тогда же Путин заявил, что будущий лидер страны «должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым».